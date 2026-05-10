حماية المستهلك تحذر من تكرار استعمال القارورات البلاستيكية

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، من تكرار استعمال قارورات الماء البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن القارورات البلاستيكية تُصنع غالبًا من مادة تُسمى بولي إيثيلين تيرفثالات (PET). وهي غير مخصصة لإعادة الاستعمال المتكرر، خاصة في ظروف غير مناسبة.

مشيرة إلى أنه وعند التعرض للحرارة أو الخدش أو التكرار، يبدأ البلاستيك في إطلاق مواد كيميائية ضارة مثل البيسفينول “A (BPA)”، والفثالات، والأنتيموان (Antimoine).

ودعت المنظمة، المستهلكين، للحرص على تخزين المياه في أماكن باردة ومظللة.