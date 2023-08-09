حماية المستهلك تحذر من منتوج يباع غير مصرح به وغير مطابق

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce من منتوج متداول في السوق الوطنية غير مصرح به وغير مطابق.

وفي منشور لحماية المستهلك عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك أوضحت أن منتوج متوفر في السوق الوطنية يحتوي على رائحة بنزين في جهاز قاتل الناموس.

وعلى إثر ذلك وبعد شكوى للمنظمة تم الحصول على العينات وتكليف مكتب سطيف بالتحقيق. حيث أسفرت التحقيقات إلى غياب رخصة لممارسة هذا النشاط في الإنتاج وصاحب المؤسسة لا يُصنّعُه.

كما ذكرت حماية المستهلك أن منتوجا مماثلا بعلامة أخرى، تم سحبه وإتلافه من المصالح الامنية بعدة مناطق من الغرب بعد التأكد من إحتوائه مادة البنزين .