 حماية المستهلك.. تحذر من هذا الأرز وتطالب بسحبه من السوق

نشرت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك – حمايتك عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك بيانا تحذيريا حول نوع الأرز يباع عبر الاسواق.

وكتبت حماية المستهلك نقلا عن موقعrappel conso الفرنسي الذي حذر وطالب بسحب هذا النوع من الأرز بسمتي من ماركة (Fanprix عبر الأسواق الفرنسية. كتب الموقع الفرنسي عبر موقعه على التويتر “كن حذرًا إذا كنت تخطط لطهي هذا الأرز “الشهير. وتابع ذات الموقع “هذا الأرز الشهير يحتوي على سموم مسرطنة ويجب التخلص منه فورا (احذروا!) ”

وأضاف منشور حماية المستهلك أنه تم سحب عبوات الأرز بسمتي من ماركة (Fanprix) التي يسوقها السوبرماكت الذي يحمل الاسم نفسه. كما والسبب هو الوجود غير الطبيعي للأفلاتوكسينات، وهي سموم ينتجها العفن وتتطور بشكل خاص في المناطق الحارة والرطبة، مثل آسيا.

وأوضحت حمايتك في منشورها ان الموقع الفرنسي كشف أن هذا النوع من أرز lidl معني بالأمر ايضا golden sun لتواجد مواد مسرطنة فيه.