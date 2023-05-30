حماية المستهلك: تحذر من هذه الخدمات التجميلية العصرية

حذّرت المنظمة المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه apoce في منشورها لها عبر حسابها في الفيسبوك من الخدمات التجميلية العصرية.

وأوضحت حماية المستهلك، أن العديد من صالونات التجميل تتسابق لتقديم خدمات تجميلية عصرية من خلال عروض ترويجية وجديدة لمسايرة الموضة. كتقديم حقن “البوتوكس” و”الفيلر” وهناك من أدرج خدمة “PRP” أي تقديم الحقن عن طريق البلازما بعد إجراء عمليات سحب الدم.

وأضاف المنشور، أنه وسعياً نحو الربح السريع، فإنّ الكثير من هذه الصالونات لا تُبالي بالأخطار التي قد تلحق بصحة الزبائن.

ولهذا تدعو حماية المستهلك، إلى التبليغ لدى المصالح الأمنية أو المنظمة لكل من وقع ضحية لمثل هذه الممارسات الممنوعة قانونا.