حماية المستهلك تحذر من هذه العروض التجارية 

دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce عبر منشور لها في الفيسبوك إلى تجنب العروض المغرية التي يعمد أصحاب المحلات لوضع إشهارات وإعلانات من اجل بيعها.

وحدز حماية المستهلك من العروض المغرية وخاصة المواد سريعة التلف بتاريخ صلاحية قريب تجنبا للتسممات الغذاىية.

وكشف حماية المستهلك في ذات المنشور أن أصحاب المحلات يتعمدون إلى إعلان إشهارات وعروض مغرية قصد التخلص من منتوجات قبل إتلافها بأيام. من خلال وضع لافتات كلش بـ 100 دج لإغراء الزبون.

وشهد العديد من المحلات والمسحات التجارية الكبرى إلى إعتماد هذه الطرق من اجل بيع سلعتهم خاصة وإن كان تاريخ نهاية الصلاحية قريب.