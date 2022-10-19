حماية المستهلك تحذر.. هذه الأفعال مضاربة وعقوبتها تصل إلى الإعدام

نشرت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك حمايتك عبر حسابها على الفيسبوك الأفعال التي تندرج ضمن المضاربة غير المشروعة.

وأوضحت منظمة “حمايتك ” أن هذه الأفعال التي تعتبر ضمن المضاربة غير المشروعة زوهي كالأتيك

كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق أو اضطراب في التموين. وأيضا ترويج أخبار أوأنباء كاذبة أومغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحــداث اضطراب في الســوق ورفع الأســعار بطريقة مباغتة وغير مبررة.

بالإضافة إلى طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربح المـحددة قانونا. وكذا تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة.

ويعتير القيام، بصفة فردية أوجماعية أوبناء على اتفاقات، بعملية في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب. كما ان إستعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية.

وتابعت “حمايتك ” منشورها العقوبات التييترتب عنها المضاربة غير المشروعة وذلك وفقا للقانون المؤرخ في 28 ديـسمبر سنة 2021 قانون رقم 21-15 ،يتـعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة. عقوبات مشدّدة تصل إلى السجن المؤبّد.

وحدد القانون ان المضاربة في هذه المواد الحبوب ومشتقاتها، البقـول الجافة، الحليب، الخضر والفواكه، الزيت، السكر، اللبن، مواد الوقود، المواد الصيدلانية. فإن العقوبة تكون الحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة والغرامة المالية من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج

وأضاف ذات القانون انه خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، فإن العقوبة تكـون السجـــن المؤقت من 20 سنة إلى 30 سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج إذا ارتكبت الأفعال المذكورة أعلاه من طرف جماعة إجرامية منظمة، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.