حماية المستهلك تستقبل شكاوى المواطنين حول ندرة قارورات الغاز

فتحت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك سجلا، لتسجيل شكاوى وانشغالات المواطنين عبر مختلف ولايات الوطن، بشأن ندرة غاز البوتان والمضاربة في الأسعار.

وطالبت المنظمة عبر صفتها الرسمية على الفايسبوك، تزامنا وموجة البرد التي تجتاح عديد الولايات الداخلية والشمالية، تفاعل المواطنين معها في إيصال انشغالاتهم.

وقال منشور المنظمة “إنه مع انتشار موجة الصقيع والثلوج .. هل تشهد البلدية التي تقطن فيها ندرة قارورات الغاز وتجد صعوبة في اقتنائها”

“وهل هناك مضاربة في الأسعار .. مع العلم أن سعرها مقنن ويعاقب بيعها أكثر من 200 دينار”.

ودعت المنظمة كل الذين يعانون هذا المشكل من ذكر الولاية والبلادية وكذا القرية التي يقطنون بها، بهدف التكفل بانشغالهم وإيصاله للسلطات المعنية.

وقد تجاوب مع الدعوة كل الذين يواجهون هذا المشكل، على غرار سكان سكان بلدية شطايبي بعنابة التي وصل سعر قارورة الغاز بها إلى 300 دينار.

كما اشتكى أيضا سكان بلدية مفتاح ولاية البليدة من الندرة الكبيرة لهذه المادة الحيوية، في ظل التساقط الكثيف والمستمر على المنطقة.

وقال آخر من بومرداس بأنه يسدد ثمن قارورة الغاز، بـ250 دينار لدى باعة معتمدين من قبل شركة نفطال.