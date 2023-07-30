حماية المستهلك: تعرف على الفرق بين “الشوكولاتة” و “الفيجيكاو”

نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك منشور حول الفرق بين “الشوكولاتة” و “الفيجيكاو”.

وأوضحت حماية المستهلك في ذات المنشور ان “الشيكولاتة الحقيقية والتي يطلق عليها الغرب إسم الإخوة الثلاثة شيكولاتة سوداء فيها نسبة تفوق 60% من الكاكاو، شيكولاتة بالحليب وشيكولاتة بيضاء”.

كما أن “المكونات الأساسية للشيكولاتة هي الكاكاو وزبدة الكاكاو الي يستخرجوهم من بذور الكاكاو مع الحليب ونسبة من السكر”.

في حين يضيف المنشور ان “الفيجيكاو يعتبر من المنتوجات السكرية confisserie حيث أنه مصنوع أساسا من السكر ( سكر مكون الأساسي ). بالإضافة لزيوت نباتية في مكان زبدة الكاكاو ! وهي تستخدم أساسا في تزيين الحلويات لأنها تتحمل التسخين. وأيضا لإمكانية استخدامها مباشرة دون أي اضافات عكس الشوكولاتة الحقيقية التي تتطلب تسخين معين و بعض الإضافات أحيانا” .

وأكدت حماية المستهلك أن الكثير من الأشخاص لا يفرقون بينهما.