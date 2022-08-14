حماية المستهلك تقترح إعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بشعبة اللحوم البيضاء

استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني اليوم الأحد بمقر الوزارة رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك.

وحسب بيان المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، فقد تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى عدة نقاط جوهرية تمس المستهلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

كما تم التطرق أيضا إلى أهم الاجراءت المتخذة من طرف وزارة الفلاحة لتعزيز وفرة المنتجات الفلاحية وخاصة الواسعة الاستهلاك و خاصة مادة الحليب والبطاطا واللحوم الحمراء والبيضاء.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذا اللقاء خص بالحديث مطولا عن شعبة اللحوم البيضاء واهم العراقيل التي تواجهها، حيث تم اقتراح اعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بهذه الشعبة.

كما تمت المطالبة -يضيف بيان المنظمة- بتنظيم المربيين وتأطييرهم من خلال احصاء صغار المربيين وهيكلتهم بصفة رسمية و تحت غطاء تعاونيات مع تسوية وضعيتهم مما سيسمح لهم الاستفادة من جميع التحفيزات و الاستفادة من التأمين و القروض.

واستمع وزير الفلاحة و التنمية الريفية لمختلف الإنشغالات التي تخص حماية الصحة و القدرة الشرائية للمستهلك، و اعتبر المنظمة شريكا فعالا في مرافقة الوزارة و حماية المستهلك.

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طمأن مدير التطور الفلاحي والريفي بالمناطق الجافة وشبه الجافة بوزارة الفلاحة الجزائريين بوفرة الحبوب والقمح. مؤكدا أن عملية التموين تتم بصفة منتظمة ودورية.

وخلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الاولى أكد مسعود بن دريدي ان الوزارة إتخدت تدابير استباقية ككل سنة بتوفير مادتي القمح اللين والصلب. بكميات كافية على مستوى 411 مطحنة خاصة بمادة الفرينة و145 خاصة بمادة السميد “. مطمئنا بوفرة المادة الأولية لهاتين المادتين وأن عملية التموين تتم بشكل دوري ومنتظم.

اما فيما يخص مادة الحليب المدعم التي تعرف طلبا كبيرا كشف بن دريدي عن تموين 119 ملبنة منها 15 تابعة لمجمع “جيبلي” و 104 ملبنة خاصة وطنيا بصفة منتظمة. كما ارجع ذات المسؤول سبب الندرة إلى سلسلة التوزيع و الثقافة الإستهلاكية للمواطن، مبرزا أن كمية الحليب الطازج المجمعة تقدر بـ 60 مليون لترا شهريا.

كما جدد بن دريدي تأكيده لوفرة المخزون الإستراتيجي للدولة بكميات كافية ولا خوف من الندرة. متوقعا تحقيق جني انتاج وفير هذه السنة بفضل كمية الأمطار الأخيرة التي سجلت بمختلف مناطق الوطن. بالإضافة إلى استحداث 162 نقطة بيع للبقول الجافة على المستوى الوطني، خلال الشهر الفضيل من أجل تقريب المنتوج من المستهلك.

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