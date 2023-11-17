حماية المستهلك تنتقد بطاقة دفع إلكتروني دون التنقل إلى البنك

إنتقذ رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك (APOCE) مصطفى زبدي عبر منشور له على الفيسبوك بطاقة دفع إلكتروني.

وكتب عبر حسابه على الفيسبوك أنه عند التسجيل للحصول على بطاقة دفع إلكتروني يطلب من الزبون إحضار بطاقة الهوية ثم شهادة الإقامة الأمر الذي يستلزم التنقل إلى البلدية. وهذا أمر معقول ومطلوب وغير مكلف.

وأكد رئيس حماية المستهلك أن بطاقة دفع إلكتروني دون التنقل إلى البنك.. 00زيرو.

وجاء في منشور رئيس حماية المستهلك: “يبدو من الوهلة الأولى عنوانا جذابا، وشعورا بالتطور والرقمنة … إلا أنك حين بداية التسجيل الذي تحسبه رقميا ، يطلب منك نسخة عن بطاقة الهوية ( وهو أمر معقول ومطلوب وغير مكلف ) وحين المواصلة يطلب وثيقة ثانية وتقول في نفسك: معليش … إلى أن تصل إلى صورة شهادة الإقامة .

بمعنى أنك ملزم تتوجه إلى البلدية وتطلب هذه الوثيقة التي صلاحية إستعمالها بعد استخراجها محدودة… بمعنى آخر: عوض التنقل إلى البنك ستتنقل إلى البلدية ويقول لك تحصل على البطاقة من بيتك “.