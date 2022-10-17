حماية المستهلك تنشر قائمة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمقننة .. وتحذر

نشرت المنظمة الجزائرية لحماية وترشيد المستهلك apoce عبر حسابها عن الفيسبوك. قائمة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمقننة.

وأوضحت حماية المستهلك apoce عبر منشورها أن أن هذه القائمة ذات الاستهلاك الواسع والمقننة بموجب القوانين سارية المفعول.

كما ذكرت حماية المستهلك apoce المستهلك الجزائري من اي تجاوز يرجى التبليغ لدينا عبر بريد الصفحة، الرقم القصير” 3311″ اوتطبيق “اشك”.

وكانت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك – حمايتك نشرت عبر صفحتها على الفيسبوك الأسعار المقننة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع. وأن أي زيادة بلغوا المصالح المعنية على الرقم 1020.

هذا وذكرت منظمة حمايتك أن التجار ملزمون بإعلام المستهلك عن طريق الاشهار بالاسعار المطبقة على كل السلع المعروضة للبيع .وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 02/04 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. المعدل والمتمم لاسيما المواد 05، 06، 07 ، 08 و09 .

وأكدت على أن وعي المستهلك والتبليغ عن كل الممارسات غير القانونية لدى مصالح التجارة اوالجهات الأمنية يبقى هو الرهان .