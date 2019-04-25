حماية المستهلك تُحذر من استهلاك منتوج “يوبي” الموجه للأطفال 

حذرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، من استهلاك منتوج موجه للأطفال منتهي الصلاحية من علامة “يوبي” والموزع بمحلات و لاية بسكرة .

وحسبما جاء في بيان طلب تدخل وجهته المنظمة لمديرية التجارة ببسكرة:” تلقينا شكاوي عديدة من طرف المستهلكين بخصوص بيع منتوج موجه للأطفال من علامة “يوبي ” والمنتج من طرف شركة تضامن بطيجي ، وشركاؤه للمشروبات”.

وأضاف البيان :” شركة الانتاج واقع مقرها بعين السفيهية في سطيف منتهية صلاحيته والموزع على محلات بسكرة “.

وأووضحت المنظمة، أنّ المنتوج يحمل تاريخ انتاج 06/2018 وتاريخ انتهاء الصلاحية 12/2019، ولكن بمجرد مسح التاريخ يظهر آخر وهو تاريخ انتاج 03/2017 ، وتاريخ نهاية الصلاحية 9/2018 .

و في الختام ،طالبت المنظمة، مديرية التجارة لولاية بسكرة بالتدخل وفتح تحقيق في القضية واتحاذ الاجراءات اللازمة لخطورة الموضوع في أقرب وقت .