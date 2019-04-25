حماية المستهلك تُحذر من استهلاك منتوج “يوبي” الموجه للأطفال 

الوطني
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حماية المستهلك تُحذر من استهلاك منتوج “يوبي” الموجه للأطفال 
بقلم شهرزاد مزياني

حذرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، من استهلاك منتوج موجه للأطفال منتهي الصلاحية من علامة “يوبي” والموزع بمحلات و لاية بسكرة .

وحسبما جاء في بيان طلب تدخل وجهته المنظمة لمديرية التجارة ببسكرة:” تلقينا شكاوي عديدة من طرف المستهلكين بخصوص بيع منتوج موجه للأطفال من علامة “يوبي ” والمنتج من طرف شركة تضامن بطيجي ، وشركاؤه  للمشروبات”.

وأضاف البيان :” شركة الانتاج واقع  مقرها بعين السفيهية في سطيف منتهية صلاحيته والموزع على محلات بسكرة “.

وأووضحت المنظمة،  أنّ المنتوج  يحمل تاريخ انتاج 06/2018  وتاريخ انتهاء الصلاحية 12/2019،  ولكن بمجرد مسح التاريخ يظهر  آخر وهو تاريخ انتاج  03/2017 ، وتاريخ نهاية الصلاحية 9/2018 .

و في الختام ،طالبت المنظمة، مديرية التجارة لولاية بسكرة بالتدخل وفتح تحقيق في القضية  واتحاذ الاجراءات اللازمة لخطورة الموضوع في أقرب وقت .


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