حماية المستهلك تُنظم حملات تحسيسية حول مكافحة التبذير والوقاية من التسممات الغذائية  

تُواصل منظمة حماية المستهلك عبر مكاتبها الولائية، حملاتها التحسيسية حول مكافحة ظاهرة التبذير و الوقاية من التسممات الغذائية، بالمحلات والأسواق والمطاعم.

حيث نظّم أعضاء المكتب الولائي بغليزان لمنظمة حماية المستهلك، يوما تحسيسيا حول التسممات الغذائية لفائدة متطوعي مطعم أم قرى لإفطار الصائم بمنطقة اولاد سويد في طريق الوطني رقم 23.

و قدّم أعضاء المنظمة بعض الشروحات حول التسممات الغدائية وكيفية الوقاية منها.

كما نظّم مكتب وهران، حملة تحسيسية حول مكافحة ظاهرة التبذير، والوقاية من التسممات الغذائية بالحديقة العمومية المنظر الجميل.

كما شهدت أسواق ومحلات لبيع اللحوم والخضر و الفواكه،سمك، ببلديات ولاية تلمسان عملية تحسيس وتوعية،

حول شروط النظافة والتخزين و التسممات الغدائية وآفة التبذير لفائدة المستهلكين والتجار وتوزيع بعض المطويات لهم.