حماية المستهلك: سحب هذه المادة من السوق الوطنية لهذا السبب

حذرت نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce في منشور لها عبر حسابها الرسمي في الفيسبوك تداول كريمة كاراميل creme caramel في السوق الوطنية.

واوضحت حماية المستهلك في ذات المنشور انه تم غلق وحدة انتاجية لكريمة كاراميل،creme caramel للعلامة التجارية “طوفيان”. وذلك إثر عملية نوعية قامت بها مصالح مديرية التجارة لولاية العاصمة بالتنسيق من المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك.

كما تم الشروع في سحب المنتوج الكامل للعلامة التجارية “طوفيان” من عملية الاستهلاك لعدم مطابقته للشروط اللازمة في عملية الإنتاج.

واشارت حماية المستهلك إلى عدم الخلط بين هذه العلامة وعلامة تجارية اخرى جد رائجة.