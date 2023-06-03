حماية المستهلك: غرامة تصل إلى 100 مليون سنتيم والحبس حتى 5 سنوات لهؤلاء الفلاحين  

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce عبر منشور لها في الفيسبوك الفلاحين من سقي المحاصيل الزراعية بالمياه القذرة.

وأكدت حماية المستهلك في منشورها انه ووفقا للمادة 130 من قانون المياه الجزائري يعاقب كل من يسقي المحاصيل الزراعية بالمياه القذرة. ويعرض صحة المستهلكين للخطر.

وتثمثل العقوبه بغرامة مالية من 500.000دج إلى 1.000.000 دج، وحبس من سنة إلى خمس سنوات وفقا لما تنص عليه المادة 179 من نفس القانون.