حماية المستهلك: هذا ماعثر عليه داخل صالونات فخمة للحلاقة التجميل والتدليك غرب البلاد

نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك فيديو عملية المراقبة لبعض صالونات الحلاقة، التجميل، والتدليك.

وأظهر الفيديو خرجة ميدانية لمصالح حماية المستهلك وكذا لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة لبلدية غليزان عملية مراقبة صالونات التجميل.

وخلال العملية تم العثور على مخالفات وممارسات طبية وشبه عمليات جراحية اين استعملت معدات معقدة وغير صالحة، فيتامينات ومواد تخدير تكاد تنعدم حتى فالمستشفيات وهي مخصصة للإستعمال الإستشفائي حصريا. مع عدم إحترام شروط الحفظ والنظافة وإستعمال مواد يتم حقنها منتهية الصلاحية كالبوتوكس والفيلر وغيرها

كما يتم داخل هذه الصالونات القيام بأخد عينات من الدم وتحاليل مخبرية PRP والطب الفزيائي والتأهيل دون شهادات أوتكوين مختص يسمح لهم بذلك.

وأضاف حماية المستهلك ان الأخطر هو أن بعض الصالونات أصبحت مختصة في طب التجميل وطب الأسنان وطب الجلد دون أي تعليم وتكوين. بشهادة مسلمة من طرف بعض المراكز، بعد تكوين لمدة أسبوعين ويكتب عليها”الدكتورة ……. …… طبيبة تجميلية.