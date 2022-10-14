حماية المستهلك.. هذه أسعار سيارات “فيات” المتوقعة

نشر مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وترشيد المستهلك عبر حسابه عن الفيسبوك. منشور أسعار سيارات فيات المتوقعة عند خروجها من مصنع طفرواي بوهران. وذلك نهاية سنة 2023.

وقال زبدي عبر ذات المنشور “نتمنى حقيقة أن يكون ذلك، ولو أنه لا يمكننا التأكيد ! … فهذا حلم كثير من العائلات الجزائرية بعد غلق دام سنوات، و بعد بلوغ أسعار ” سيارات خردة” لأرقام قياسية.”

كما نشر زبدي نقلا عن صفحة أخبار السيارات dz-. auto dz news أسعار سيارات فيات المتوقعة وذلك حسب نوع السيارات وقوتها والتي جاءت كمايلي:

فيات أونو من المتوقع أن يكون سعرها إبتدءا من 159 مليون سنتيم.

فيات موبي من المتوقع أن يكون سعرها بين 162 مليون سنتيم و170 مليون سنتيم.

فيات تورو من المتوقع أن يكون سعرها بين 303 مليون سنتيم و497 مليون سنتيم.

فيات أرغو من المتوقع أن يكون سعرها بين 170 مليون سنتيم و240 مليون سنتيم.

فيات سيينا من المتوقع أن يكون سعرها بين 180 مليون سنتيم و207 مليون سنتيم.

كما نشر مصطفى زبدي منشور صورة تعود لأحد أسواق السيارات بالغرب الجزائري اليوم …. وكتب “ركود تام و كامل ‼️ بسبب التخوف من الشراء و عدم وضوح الأسعار.”

ووقعت وزارة الصناعة أمس على إتفاقية ، تصنيع سيارات للعلامة الإيطالية فيات “FIAT” في الجزائر.

وعلى هامش مراسم التوقيع التي جرت بحضور وزير الصناعة وكذا كارلوس تفاريس، الرئيس المدير العام لـمجمع ستيلونتيس لصناعة السيارات ” STELLANTIS”. قال زعدار ان أوّل سيارة فيات مصنعة في الجزائر سيكون متوفر إبتداءً من نهاية سنة 2023.

وأضاف الوزير أنه نهاية سنة 2023 سيكون بإمكاننا الحصول على عدة أنواع من مركبات فيات المصنعة في بلادنا والتي ستطرح في السوق.

وأعلن وزير الصناعة أحمد زغدار، اليوم الخميس، أن الجزائر وقعت اتفاقية، مع مجمع “FIAT” “فيات”، لتصنيع السيارات بالبلد. كما أوضح وزير الصناعة، في هذا الخصوص، أن المصنع يتعلق بسيارات سياحية ونفعية في ولاية وهران.