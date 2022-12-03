حماية المستهلك: هذه العلامات من السيارات مستبعدة في الجزائر

إستبعد مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce في منشور له عبر حسابه الرسمي في الفيسبوك دخول العلامات الصغيرة للسيارت إلى السوق الجزائرية.

وأوضح رئيس حماية المستهلك أسباب إستبعاد دخول هذه العلامات من المركبات إلى الجزائر موضحا ان المقصود بهذا حجم السيارات وانما تصنيف العلامة في السوق العالمي والتي تكون غالبا أقل ثمنا.

وأرجع زبدي هذا الإستبعاد حاليا بسبب تراكم هذه العوامل منها التكلفة الثقيلة للمنشآت القاعدية قصد الحصول على الاعتماد. بالإضافة إلى أن حجم المبيعات الصغير الذي لن يغطي التكاليف لكونها غير معروفة و يتطلب الترويج لها لسنوات.

وأضاف رئيس حماية المستهلك أن وكيل السيارات المهتم بعلامة صغيرة ممنوع عليه تمثيل علامة اخرى. وبالتالي استغلال شبكة العلامة الكبيرة لصالح علامة جديدة و ناشئة في السوق غير ممكن لتقليل الأعباء.

وإختتم زبدي منشوره بأن هذه استنتاجات من خلال تواصل المنظمة مع الوكلاء المحتملين.