حماية المستهلك: هذه اللحوم يمنع تسويقها

نشرت منظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce عبر حسابها الرسمي في الفيسبوك منشور حول منع تسويق اللحوم التي لاتحمل ختم المصالح البيطرية.

وأوضحت حماية المستهلك في ذات المنشور انه يمنع تسويق اللحوم الحمراء التي لا تحمل ختم المصالح البيطرية. حيث ان اللون الأخضر مخصص لحم الخروف. بينما اللون الأحمر خصص لحم الماعز “الجدي” . في حين تم تخصيص اللون البنفسجي لحم النعاج بحيث تذبح في حالات خاصة.

وأضافت حماية المستهلك انه يعتبر مخالفة ويترتب عنه حجز اللحوم وتحرير محضر رسمي لتقديمه لمصالح العدالة. كل ما هو مذبوح بطريقة غير قانونية بدون رقابة بيطرية.

أما بالنسبة لخصائص الدمغات على اللحوم القصابة وكيفيتها

ووفقا للقانون 08/88 المؤرخ في 7 جمادي الثاني عام 1408 الموافق لـ 26 جانفي 1988. والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية. وكذا القرار المؤرخ في 15 جويلية 1996 .يحدد خصائص الدمغات على لحوم القصابة وكيفيتها.

حيث تتم عملية الدمغة بواسطة بكرة دائرية قطرها 80 ملم وعرضها 45 ملم .كما يجب أن يكون الحبر المستعمل غذائي، مطابق، ومصنوع بالمواد الملونة المسموح بها في التنظيم المعمول به. كما يجب وضع الدمغة قبل التقطيع. وأن أن تكون الحروف بارزة ومتبوعة برقم الاعتماد.

وأشار المنشور إلى انه يتغير لون الدمغة بتغير سلالة الحيوان فنجد اللون الأخضر للعجول والحملان. بينما اللون البنفسجي مخصص للبقر والغنم. وكذا الأحمر خصص للخيول ،الجمال والماعز. في حين اللون الأسود ببسلالات الموجهة للصناعات التحويلية.

بالنسبة لطريقة الدمغة

فنجد الأجسام التي يقل وزنها على 30 كلغ طوليا من الكتف إلى الفخذ. بينما الأجسام التي يفوق وزنها على 30 كلغ شاقوليا على الكتف و على الفخذ.

بالنسبة لكيفية الدمغة

تدمغ الحيوانات على هذا الشكل حيث يجب أن تطبع عبارة “التفتيش البيطري” متبوعة برقم الاعتماد.

وللإشارة فإن الدمغة هي علامة موجودة على حيوان ذبح في الشروط الصحية. بحيث توضع الدمغات على لحوم القصابة نفسها و/أو على أغلفتها دليل على صلاحيتها للاستهلاك البشري و مطابقتها المقاييس الصحية المعمول بها. وكل أماكن و ورشات التقطيع المعتمدة يرمز لها برقم إعتماد خاص يتكون من 5 أرقام.