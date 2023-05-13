حماية المستهلك: هذه الملاعق خطر

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce عبر حسابها الرسمي في الفيسبوك من الملاعق المخصصة لأكل المثلجات أوالحلويات مصنوعة من مادة البلاستيك المجدد.

وأوضحت حماية المستهلك عبر منشورها أن “الملاعق لأكل المثلجات أو الحلويات مصنوعة من مادة البلاستيك المجدد أي معاد الصنع recyclée من النفايات و المزابل عافاكم الله.” وتابعت في ذات المنشور ان هذه الملاعق غالبا ما يكون لونها أخضر، بني أوأحمر، ولهذا فإنها خطرة على المستهلك ولا بد من التوعية.

ولهذا تاحه حماية المستهلك وتحذر من هذا الخطر وتكشف أن لون الملعقة الاصلية مصنوعة من المواد الشفافة يعني لا لون لها.

ودخلنا في موسم بيع المثلجات la crème ويوجد في الأسواق والمحلات ملعقة لأكل الكريم. كما يوجد بعض المحلات لبيع la الحلويات patisserie فيتم بيع و منح ملعقة فالحذر .