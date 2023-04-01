حماية المستهلك: وفروا قسيمات السيارات .. ثم

نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك APOCE منشورا حول إقتناء قسيمة السيارات لسنة 2023.

وكتبت المنظمة عبر حسابها على الفيسبوك بخصوص تمديد إقتناء قسيمة السيارات بيوم واحد على إنتهاء الأجال الفانونية “وفروا القسيمات و بعدها ضيقوا على المواطن في الأجال ‼️.”

وتابعت في منشورها انه “وعلى غير العادة تم إضافة يوم واحد فقط على المدة القانونية لاقتناء قسيمة السيارات.” أما عن وفرة القسيمة عبر قباضة الضرائب أومراكز البريد قالت حماية المستهلك “وحتى قبل إضافة يوم على الاجال، بعض انواع القسيمات كانت ناقصة في نقاط البيع.”

كشفت حماية المستهلك في ذات المنشوران “المشكل ان عدة نقاط بيع لقسيمة السيارات لا تتوفر على كل الأنواع مما يُلزم المواطن بإقتناء قسيمة بسعر اعلى مما هو مطلوب خوفا من عقوبة مضاعفة …. فعوض قسيمة 1500 يجد نفسه مضطرا لإقتناء قسيمة 2000 دج او ما اكثر ‼️.”

وفي الختام قالت حماية المستهلك “كان على الذين قرروا إضافة يوم واحد (على غير العادة ) توفير القسيمات بكل مبالغها المتنوعة عوض القيام برحلة بحث و دفع مستحقات اكثر ….”

وأعلنت نشرت المديرية العامة للضرائب بيانا هاما عبر حسابه الرسمي في الفيسبوك تمديد الأجال لقانونية لإقتناء قسيمة السيارات لسنة بيوم واحد 2023.

كما أنهت ذات المديرية علم وبصفة إستثنائية لمالكي السيارات السياحية، السيارات النفعية وسيارات نقل المسافرين الذين لم يتمكنوا بعد من إقتناء قسيمة السيارات لسنة 2023.

وستكون قباضات الضرائب مفتوحة يوم السبت 1 أفريل 2023، من الساعة 00 :09 إلى الساعة 14:00. وذلك لتمكينهم من شراء هذه القسيمة. يضف بيان المديرية.