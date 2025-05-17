حماية بوسعادة من أخطار الفيضانات..الموافقة على تكفل الدولة بالمشروع

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد, مساء اليوم السبت من الولاية المنتدبة بوسعادة (المسيلة), عن الموافقة على تكفل الدولة بمشروع حماية مدينة بوسعادة من أخطار الفيضانات.

وأوضح مراد خلال زيارة قادته إلى الولاية المنتدبة بوسعادة, رفقة كل من وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ. ووزير الري, طه دربال, والمدير العام للحماية المدنية, بوعلام بوغلاف, لمعاينة مخلفات الأمطار الغزيرة الأخيرة. التي تعرضت لها المدينة, بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, أن الدولة ستتكفل بمبلغ إنجاز مشروع حماية مدينة بوسعادة من أخطار الفيضانات. المقدر ب 2,7 مليار دج, وهي التكلفة التي حددتها الدراسة التقنية المعدة سابقا.

كما أكد الوزير بعد استماعه لعرض حول قطاع الري في مدينة بوسعادة, أن هذه العملية الهامة تترجم مساعي الدولة لحماية المواطنين في المناطق المهددة بأخطار الفيضانات. مشددا على “ضرورة تجسيدها في أقرب الآجال الممكنة. تفاديا لأي حوادث قد تتسبب فيها سيول المياه مستقبلا”.

و في ذات السياق, أسدى وزير الري طه دربال, تعليمات للمكلفين بإعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع إلى الإلتزام بالمعايير التقنية الكفيلة بإنجاز مشاريع الدولة على أفضل وجه ممكن. و إحترام مدة الإنجاز خاصة تلك المتعلقة بحماية المدن من أخطار الفيضانات.

كما أسدى وزير الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية, لخضررخروخ, تعليمات. تقضي بإعداد دراسة مستعجلة لمنشأة فنية في منطقة “مشبك” على الطريق الوطني رقم 46 في شطره الرابط بين بوسعادة وبسكرة. والتي تسببت في غلق ذات الطريق جراء تدهور وضعيتها إثر سيول الأمطار الأخيرة. و ذلك قصد تخصيص ميزانية للتكفل بها وإعادة فتحها.

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