حماية حقوق المرتفقين وتعزيز جودة الخدمة العمومية.. سايحي يترأس اجتماعا هاما

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، على ضرورة تكريس العمل الميداني الدائم واليقظة الصارمة من أجل حماية حقوق المرتفقين. وتعزيز جودة الخدمة العمومية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأداء المرافق العمومية التابعة للقطاع.

وفي هذا السياق، ترأس الوزير، أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة، اجتماعًا تنسيقيًا ضمّ إطارات الإدارة المركزية، خُصّص لتقييم مدى تنفيذ التوجيهات المسداة. والوقوف على واقع الخدمة العمومية ومستوى التكفل بانشغالات المواطنين.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى عروض مفصلة حول سير العمل على مستوى الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية. ونسبة التقدم المحقق. في تجسيد برامج تحسين الخدمة العمومية، لا سيما تلك المتعلقة بالرقمنة. تبسيط الإجراءات الإدارية، وتخفيف العبء عن المواطن.

وعقب المناقشات، أسدى الوزير جُملة من التعليمات الصارمة، شدّد من خلالها على ضرورة القيام بخروج ميداني منتظم وفق برنامج عمل مضبوط ومحدد الأهداف. مع ممارسة يقظة دائمة لمراقبة أداء المرافق التابعة للقطاع والتصدي لأي تجاوز من شأنه المساس بحقوق المواطن. كما أكد على التطبيق الصارم والفعلي. للتعليمات المتعلقة بتحسين الخدمة العمومية، مع التركيز على جودة الأداء وتحقيق نتائج. ملموسة على أرض الواقع.

ودعا الوزير إلى التكفل الفوري بانشغالات المواطنين ومعالجتها في آجال معقولة، مع التشديد على المنع الصارم لمطالبة المواطن. بوثائق يمكن تبادلها بين الهيئات المعنية عن بُعد، مؤكداً اتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد كل تقصير. أو تجاوز يضر بمصلحة المواطن أو يمس بجودة الخدمة العمومية.

وفي ختام الاجتماع، جدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تأكيده على أن المتابعة والتقييم سيكونان ميدانيين ودائمين. مشددًا على أن تحسين الخدمة العمومية وتعزيز البعد الاجتماعي للدولة يشكلان أولوية قصوى. وأن الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات من شأنها المساس بثقة المواطن أو عرقلة حسن سير المرافق العمومية.