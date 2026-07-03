حماية مدنية: إخماد 16 حريقًا للمحاصيل الزراعية والغابات عبر عدة ولايات 

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية إلى غاية الساعة 17:00 الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية.

وحسب بيان للمديرية ذاتها أن عدد الحرائق المسجلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 24 حريقا حيث أُخمِد منها 16 نهائيًا. بينما العملية جارية في 2 منها

حرائق الغابات والأدغال والأحراش:

وسجلت ولاية تيزي وزو حريق أدغال وأحراش بقرية برقيس، بلدية بني زيكي وأُخمِد تحت الحراسة.

وتدخل أعوان الحماية المدنية بولاية سكيكدة من أجل حريق أدغال وأحراش بمنطقة الشراشر، بلدية المرسى وأُخمِد تحت الحراسة.

وشهدت ولاية قسنطينة حريق أدغال وأحراش بالقرب من مزرعة بوعكاز منطقة جبل، بلدية قسنطينة تم إخماده نهائيًا.

حرائق المحاصيل الزراعية والأشجار والنخيل:

وعرفت ولاية الشلف اندلاع حريق محاصيل زراعية ببقعة الموامنية مزرعة عيشوبة، بلدية الشطية، تم إخماده نهائيًا.

بينما بولاية باتنة سجل حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى السارسة، بلدية عيون العصافير، أُخمِد تحت الحراسة.

وفي ولاية البويرة سجل حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى المروج 01، بلدية حيزر، تم إخماده نهائيًا.

كما اندلع ولاية تيارت حريق محاصيل زراعية بمنطقة طرادة، بلدية شحيمة، بمنطقة أولاد بوعلي، بلدية مشروع الصفا. وأيضا بمنطقة العزوانية، بلدية مشروع الصفا وتم إخمادهم نهائيًا.

أما بولاية الجلفة شجل حريق محاصيل زراعية بالمخرج الغربي باتجاه منطقة توزارة، بلدية الشارف، تم إخمادهم نهائيًا.

وبالنسبة لولاية سطيف اندلع حريق محاصيل زراعية بدوار الثنية، بلدية البلاعة، تم إخماده نهائيًا.

وعلى مستوى ولاية سكيكدة سجل حريق أشجار مثمرة بمنطقة قامبة، بلدية صالح بوالشعور، أُخمِد تحت الحراسة. وكذا حريق محاصيل زراعية بمنطقة الكنتور، بلدية الحروش، تم إخماده نهائيًا.

وأضاف البيان تسجيل حريق أشجار مثمرة بولاية قسنطينة على مستوى مزرعة شهيل زرار السخون حامة، بلدية حامة بوزيان، أُخمِد تحت الحراسة. وأيضا حريق أشجار مثمرة بمنطقة دلاريو مزرعة بن طرشة، بلدية أولاد رحمون، تم إخماده نهائيًا.

وتم بولاية المدية إخماد حريق محاصيل زراعية بأولاد يخلف، بلدية السواقي نهائيًا.

وأُخمِد بولاية البيض حريق محاصيل زراعية بقرية سيد خليفة، بلدية الخيثر، ووضع تحت الحراسة.

وحريق أشجار مثمرة بولاية الطارف على مستوى المكان المسمى شابو، بلدية شبايطة مختار تم إخماده نهائيًا.

ووفقا للبيان ذاته سجل بولاية سوق أهراس حريق محاصيل زراعية بمشتة نقوسة، بلدية بئر بوحوش تم إخماده نهائيًا.

في حين شهدت ولاية تيبازة حريق أشجار مثمرة بحي فجانة، بلدية مناصر، وعملية الإخماد متواصلة.

تم إخماد بولاية ميلة حريق أشجار مثمرة بمشتة لبصاير، بلدية تيبرقنت نهائيًا.

أما في ولاية عين الدفلى سجل حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى المعايزة، بلدية بومدفع تم إخماده نهائيًا.

عملية إخماد حريق محاصيل زراعية بولاية عين تموشنت بالقرب من مقبرة سيدي موسى، بلدية أغلال متواصلة. وبجبل حيط العرب قرية الكواملية، بلدية العامرية تم إخماده نهائيًا.