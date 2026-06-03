حماية مدنية: إخماد 31 حريقا بهذه الولايات 

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية، مساء اليوم ، بيانًا توضح فيه الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي عبر عدة ولايات من الوطن.

وأوضح بيان للحماية المدنية، عبر صفحتها على فيسبوك، أن عدة حرائق غابات، أدغال وأحراش اندلعت عبر عدة ولايات من الوطن.

ووفقًا للإحصائيات العامة المسجلة من قبل المديرية ذاتها، فإن إجمالي عدد الحرائق المسجلة بلغ 31 حريقًا، تم إخماد 31 نهائيًا.

حرائق المحاصيل الزراعية والأشجار

سجلت ولاية الجلفة حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى منطقة القطار بلدية بني يعقوب وبمنطقة طسطارة بدار الشيوخ، وتم إخماده نهائيًا.

وعرفت ولاية المسيلة تسجيل حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى أمام الردم التقني- دوار لعجالات بلدية سيدي عيسى، وتم إخماده نهائيًا.

وفي ولاية سيدي بلعباس اندلع حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى قرية المحاديد بلدية زروالة، وتم إخماده نهائيًا.

حرائق الغابات

تدخلت الحماية المدنية ولاية ميلة من أجل حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ولجة بوخليف بلدية الشيقارة، وتم إخماده نهائيًا.

بينما بولاية بجاية سجل حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ايسوقان بلدية أوزلاقن، وتم إخماده نهائيًا.