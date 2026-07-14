حماية مدنية: تسجيل 101 حريق عبر عدة ولايات في 24 ساعة الأخيرة 

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية حصيلة حرائق الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل، اليوم إلى غاية الساعة 21:00، عبر ولايات الوطن.

وأعلنت المديرية في بيانها تسجيل 101 حريق للغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل عبر مختلف ولايات الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتمكنت المصالح ذاتها من إخماد 86 حريقًا نهائيًا، مع تواصل عمليات الإخماد في 15 حريقًا.

وتتوزع الحرائق، التي لا تزال عمليات إخمادها متواصلة، عبر ولايات بجاية (حريق واحد)، سطيف (4 حرائق)، سعيدة (حريقان)، ميلة (حريقان)، تيسمسيلت (حريق واحد)، المدية (حريقان)، برج بوعريريج (حريق واحد)، خنشلة (حريق واحد) ومعسكر (حريق واحد).

في ولاية ميلة، تتواصل عمليات إخماد حريق غابة ببلديتي العياضي برباس وحمالة، ولا يزال الحريق في حالة نشاط.

وتتواصل بولاية سطيف عمليات إخماد حرائق الأدغال والأحراش ببلديات آيت تيزي وبني موحلي وبني ورتيلان. مع تأكيد مصالح الحماية المدنية عدم وجود أي خطر أو تهديد للسكان في الوقت الراهن.

بولاية بجاية، لا يزال حريق الغابة المسجل ببلدية بني معوش نشطًا جدًا، مع استمرار توسع رقعته، فيما تواصل وحدات الحماية المدنية جهودها للسيطرة عليه.

بولاية سعيدة، تم التحكم والسيطرة على حريق الغابة ببلدية مولاي العربي. في حين تتواصل عمليات إخماد حريق ثانٍ ببلدية أولاد إبراهيم. مع تسخير جهاز أمني لحماية السكنات والمجمعات السكنية المجاورة.

ولا يزال حريق الغابة ببلدية بنيان بولاية معسكر في حالة نشاط، دون تسجيل أي تهديد للمناطق المجاورة إلى حد الساعة، بينما تتواصل عمليات الإخماد ببلدية لرجام بولاية تيسمسيلت، حيث وصفت وضعية الحريق بالمستقرة وغير الخطيرة.