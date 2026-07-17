حماية مدنية: تسجيل 125 حريقا عبر عدة ولايات 

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 125 حريقا عبر عدد من ولايات الوطن. مست الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وبساتين النخيل.

وسجلت مصالح الحماية المدنية 125 حريقًا إلى غاية الساعة 21:00 من مساء اليوم، عبر مختلف ولايات الوطن، تم إخماد 102 منها، فيما لا تزال العمليات جارية في 23 بؤرة حريق عبر 18 ولاية.

وتتوزع الحرائق المتواصلة عبر ولايات سكيكدة 5 حرائق، بجاية والبليدة 4 حرائق، سوق أهراس 3 حرائق، عنابة وميلة: حريقان.

في حين سجلت حريقا واحدا بكل من تيزي وزو، سيدي بلعباس ، وبرج بوعريريج.

وسجلت ولاية عنابة حريق غابة بالمكان المسمى وادي العنب (سرايدي)، النيران تتقدم نحو قرية المدينة الجديدة ذراع الريش . كما امتدت النيران نحو منطقة التريعات وغلق الطريق الولائي رقم 107.

بينما ولاية بجاية سجلت حريق منطقة بير السلام تحت السيطرة (متحكم فيه)، بينما لا يزال الحريق نشطاً بالمكان المسمى أندير أنتابات على طريق بوليمات. وببلدية أوزلاقن النيران اتسعت رقعتها، وتم إنقاذ متحف الصومام في آخر لحظة من ألسنة اللهب.

أما في ولاية البليدة سجل ببلديات البليدة (جلالطة)، بوعينان (سيدي سرحان وتباينات) وحمام ملوان حرائق هي حالياً في مرحلة معالجة وتبريد بقايا الحريق والجمرات (الفميرون).

وبالنسبة لولاية سكيكدة سجل ببلدية أم الطوب (سيدي مزغيش) الحريق تحت السيطرة (متحكم فيه). وبلدية القل حريق نشط بمنطقة القبيبة. أما ببلدية عزابة حريق نشط دون تشكيل أي خطورة، وببلدية عين قشرة حريق يهدد محطة خدمات، وتم وضع وسائل الحماية في الموقع لتأمينها.

وأخمد بولاية البويرة على مستوى بلديتي قاديرية (أولاد لعلام) وتاغزوت بالكامل.

في حين سجلت ولاية ميلة على مستوى بلدية القرارم قوقة حريق غابة وأشجار مثمرة بالمكان المسمى منطقة العشوش تحت السيطرة (متحكم فيه).

وشهدت ولاية تيزي وزو ببلدية إبودرارن حريق تحت السيطرة . وبلدية بوزقن (بوزكري) حريق لا يزال نشطاً.

هذا وعرفت ولاية سيدي بلعباس ببلدية تلموني حريق هام كان يهدد قرية اللوزة، تم رفع التهديد وإبعاد الخطر عن القرية مع بقاء الحريق نشطاً.