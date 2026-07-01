حماية مدنية: تسجيل 16 حريقا خلال 24 ساعة الأخيرة 

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة لحرائق المحاصيل الزراعية والأشجار، اليوم الأربعاء، إلى غاية الساعة 17:00 مساءً.

وأعلنت المديرية، في بيانها، تسجيل 16 حريقا عبر عدد من ولايات الوطن، أُخمِد منها 12 نهائيًا، بينما لا تزال العملية جارية في حريقين. ووضع تحت الحراسة حريقين آخرين.

وسجلت ولاية بجاية حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تبازيت، بلدية تاسكريوت، وتم إخماده نهائيًا.

وتدخل أعوان الحماية المدنية بولاية تيزي وزو من أجل حريق أدغال وأحراش بالقرب من متوسطة تينهينان، بلدية أبي يوسف. وتم إخماد الحريق نهائيًا. وببلدية بوجيمة، دائرة ماكودة، أُخمِد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية اعفير.

أما بولاية أم البواقي، سُجل حريق محاصيل زراعية بمشتة الموله، بلدية عين الديس، دائرة عين ببوش. ولا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وشهدت ولاية باتنة حريق أشجار مثمرة بمكان المسمى واد بالخز، بلدية جرمة، دائرة المعذر، تم إخماده نهائيًا.

وعرفت ولاية البليدة حريق محاصيل زراعية بمزرعة رقم 06 حوش بن زايد، بلدية موزاية، تم إخماده نهائيًا.

واندلع بولاية البويرة حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى واد الخميس، بلدية عين بسام، أُخمد تحت الحراسة.

بولاية سيدي بلعباس، تم إخماد حريق محاصيل زراعية نهائيًا، بمزرعة عقال علي - الفياضة، بلدية مرين.

وبالنسبة لولاية ڨالمة، سجل حريق محاصيل زراعية بقرية حدوش مسعود، بلدية وادي الزناتيّ، ولا تزال عملية الإخماد متواصلة.

في حين شهدت ولاية برج بوعريريج حريق محاصيل زراعية بمنطقة عين البرصا دوار الفنانيش، بلدية أولاد ابراهيم، دائرة رأس الوادي. تم إخماده نهائيًا.

ووفقا للبيان ذاته، سجل بولاية خنشلة حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مزقطو (هنشير أولاد علي)، بلدية قايس. أُخمِد وتم وضعه تحت الحراسة.

بينما بولاية ميلة سجل حريق محاصيل زراعية بمشتة الزعامة، بلدية أحمد راشدي، دائرة وادي النجاء، بمشتة أولاد عمر، بشلغوم العيد. وأيضا بجبل تايوالت، بلدية التلاغمة، تم إخماده نهائيًا.

وتدخلت الحماية المدنية بولاية عين الدفلى من أجل حريق محاصيل زراعية بالبؤرة المسماة البواري، بلدية الماين، دائرة روينة. تم إخماده نهائيًا.