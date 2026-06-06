حماية مدنية: تسجيل 23 حريقا

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الجمعة إلى غاية الساعة 17:00 عن تسجيل 23 حريقا، عبر عدة ولايات من الوطن.

ووفقا لبيان المديرية ذاتها تم إخماد نهائيا 16 حريقا، ووضع 5 حرائق تم إخمادهم تحت الحراسة فيما لاتزال عمليات الاخماد على حريقين جارية .

الحالة العامة لحرائق المحاصيل الزراعية والأشجار.

وتمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد نهائيًا حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مشتة مراح الطرفة بلدية فكيرينة بولاية أم البواقي. وكذا بالمكان المسمى مشتة بولقرون بلدية عين كرشة، وبدوار بئر مزراق بلدية سيقوس.

وفي ولاية باتنة أُخْمد حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى أولاد دراج بلدية الجزار. ولاتزال عملية الإخماد جارية بالمكان المسمى مشتة الشبيلات بلدية بريكة.

وسجلت ولاية البويرة حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى واد زغوة بلدية بئر غبالو، وبأولاد بوشية بلدية البويرة وتم إخمادهما نهائيًا.

وشهدت ولاية تبسة حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى الفوارة بلدية مرسط تم إخماده نهائيًا.

وتدخل أعوان الحماية المدنية بولاية الجلفة من اجل حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى منطقة شعبة بن كربوع بلدية الشارف. وتم إخماده ووضعه تحت الحراسة.

وعرفت ولاية قسنطينة اندلاع حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى ماسينيسـا بلدية الخروب، وتم إخماده نهائيًا.

واندلع حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى أولاد قسمية بلدية أولاد عدي قبالة بولاية المسيلة، منطقة بوملال بلدية محمد بوضياف. وتم إخمادهما نهائيًا. وأيضا إخماد حريق محاصيل زراعية بأولاد جدي ببلدية عين الحجل ووضعه تحت الحراسة.

أما بولاية وهران سجل حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مزرعة ميلودي بلدية حاسي بن عقبة وتم إخماده نهائيًا.

وعرفت ولاية البيض حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى الطريق الوطني رقم 47 اتجاه بلدية بلدية البيض حيث اخمد تحت حراسة.

وشب بولاية برج بوعريريج حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى قرية المعايف بلدية عين تاغروت وتم إخماده ووضعه تحت الحراسة.

كما اندلع بولاية ميلة حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى الطريق الإجتنابي بلدية ميلة مشتة بلدية ميلة، وبالطريق السيار شرق غرب اتجاه بلدية تاجنانت. تم إخماده نهائيًا.

وعمليات إخماد حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى سيدي حمو بلدية الروينة بولاية عين الدفلى جارية

وأخْمَدت الحماية المدنية بولاية عين تموشنت حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مزرعة عثماني محمد A1 بلدية شعبة اللحم تم إخماده نهائيًا. وإخماد حريق بالمكان المسمى قرية أهل بلحضري بلدية وادي الصباح ووضعه تحت الحراسة .

كما تم إخماد بولاية غليزان حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى دوار أولاد عابد بلدية الحمادنة نهائيًا.

وفي ولاية المغير تم إخماد حريق نخيل بالمكان المسمى المنطقة الفلاحية عين الرومي بلدية المغير نهائيا.