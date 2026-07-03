حماية مدنية: تسجيل 40 حالة وفاة غرقا منذ انطلاق موسم الاصطياف

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن تسجيل 40 حالة وفاة غرقا وإنقاذ أزيد من 9 آلاف شخصا، منذ انطلاق موسم الاصطياف.

وحسب بيان المديرية ذاتها سجلت 13.243 تدخلاً عبر مختلف الشواطئ، أسفرت عن إنقاذ 9.231 شخصًا من الغرق. مع تقديم الإسعافات الأولية لـ 3.328 شخصًا بعين المكان. كما تم تسجيل 40 حالة وفاة غرقًا.

وأضاف البيان أن هذه الحالات توزعت كما يلي: 26 حالة بالشواطئ الممنوعة للسباحة، 6 حالات خارج أوقات حراسة السباحة.

بالإضافة إلى 6 حالات رغم رفع الراية الحمراء التي تمنع السباحة بسبب خطورة البحر.

مع تسجيل حالتا وفاة أثناء رفع الراية البرتقالية التي تستوجب أقصى درجات الحيطة والحذر.