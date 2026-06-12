حماية مدنية: تسجيل 5 حرائق غابات وأدغال خلال 24 الأخيرة

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الجمعة عن تسجيل 5 حرائق للغابات الأدغال والأحراش عبر عدد من الولايات إلى غاية الساعة 17:00.

وأوضحت الميرية في بيانها انه سجل بولاية الشلف حريق غابة بالمكان المسمى غابة كاف كالة بلدية سيدي عبد الرحمان تم إخماده نهائيًا.

بينما في ولاية تيزي وزو تدخلت من أجل حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية ايت القايد بلدية أقني قغران. بالإضافة إلى بالمكان المسمى قرية اوشارف سوق الحد بلدية تيميزارت وعملية الإخماد جارية.

وأُخمد حريق حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرب كاف لعقاب بلدية تادمايت نهائيا.

وسجلت ولاية بومرداس حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى الثوارة بلدية رأس جنات وتم اخماده ووضعه تحت الحراسة.