حماية مدنية.. تسجيل 5 حرائق غابية في ظرف 24 ساعة ببجاية

سجلت وحدات الحماية المدنية في بجاية في الـ 24 ساعة الماضية، 5 حرائق مسّت الشريط الغابي والنباتي عبر 5 بلديات مختلفة.

وقامت وحدات الإطفاء بـ 16 تدخلا شمل 5 حرائق للشريط الغابي في كل من “برادمة” بخراطة، ومنطقة “أزغار” في دراع القايد، منطقة “أمسيووان” في تيمزريت.

بالإضافة إلى منطقة “هنغل” في بلدية أدكار وحريق مسّ منطقة “شرفة” في بلدية “توجة” ببجاية.

كما سجلت وحدات الحماية المدنية 11 تدخلا لحرائق غير خطيرة مسّت مناطق “صدوق، آيت رزين، القصور، بني معوش، تيشي، أوزلاغن، إغرام ودرقينة”.

وأكدت مصالح الحماية المدنية لبجاية بأن كل الحرائق المسجلة تم إطفاؤها بنجاح، إلا الحريق الذي نشب في الغطاء النباتي بمنطقة “شرفة” في بلدية “توجة” الذي كان يجري إطفاؤه إلى حدّ الآن.

مضيفة بأنه تم تجنيد أكثر من 35 مركبة بين سيارات الإسعاف والمركبات وشاحنات الإطفاء، وهو ما يتطلب توفيره في الحرائق الكبيرة.

وقد شارك أزيد من 120 عون حماية مدنية وضبّاط في إطفاء هذه الحرائق بمشاركة العديد من المواطنين المتطوعين الذين شاركوا في تسهيل مهام مصالح الحماية المدنية.

معين تيت