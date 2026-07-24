حماية مدنية: تسجيل 75 حريقا

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من 23/07/2026 إلى 24/07/2026، إلى غاية الساعة 17:00 عن تسجيل 75 حريقا.

ووفقا لبيان المديرية ذاتها الحرائق مست مختلف الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل عبر عدة ولايات من الوطن.

وأكد البيان أن الحماية المدنية تمكنت من إخماد 56 حريقًا، مع استمرار عمليات التدخل لإخماد 19 حريقًا لا تزال متواصلة.

وتتوزع الحرائق المتواصلة عبر 14 ولاية، هي ميلة (أربعة حرائق)، أما سوق أهراس وسكيكدة (حريقان).

بينما سجل بكل من ولاية البويرة، الطارف، قسنطينة، سعيدة، ڨالمة، الوادي، تلمسان، وهران، تيميمون، سطيف، وتيزي وزو (حريق واحد).

وتتواصل في ولاية سكيكدة، عمليات معالجة وتبريد بؤر النار ببلدية عين قشرة، بالمكان المسمى “البطحة”، بعد التحكم في امتداد ألسنة اللهب.

أما بولاية البويرة، فتواصل فرق التدخل عمليات معالجة وتبريد البؤر المتبقية للحريق المسجل ببلدية الهاشمية.

فيما تشهد ولاية سعيدة استمرار جهود الإخماد ببلدية دوي ثابت، بالمكان المسمى “سيدي السعادة”، مع تسجيل بؤرتي حريق بالمكانين المسميين “سيدي موسى” و”سيدي عيسى” بالقرب من قرية أغمل.

ولا يزال بولاية قسنطينة، الحريق المسجل ببلدية عين سمارة في حالة تطور، بالمكانين المسميين “شعبة السيد” و”ساقية الروم”.

كما تتواصل عمليات الإخماد بولاية تيزي وزو، حيث لا يزال الحريق المسجل ببلدية أبي يوسف، بالمكان المسمى “تاخليمت”.

وتم تسجيل بولاية سوق أهراس، حريق هام ببلدية المراهنة بالقرب من قرية سيدي فرج، مع اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة، في ظل تهديده بالامتداد نحو الحدود الجزائرية التونسية.