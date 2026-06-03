حماية مدنية.. حصيلة حرائق الغطاء النباتي عبر الوطن

سجّلت مصالح الحماية المدنية عددًا من الحرائق، عبر الوطن، إلى غاية الساعة 17:00 من اليوم 3 جوان. إذ بلغت الحصيلة الإجمالية 17 حريقًا، تم إخماد 14 منها نهائيًا، فيما لا تزال عملية واحدة جارية، وحريقان تحت الحراسة.

بولاية أم البواقي، تم إخماد ثلاثة حرائق نهائيًا مسّت محاصيل زراعية بكلٍّ من الحرملية، مشتة الشوف ببلدية بئر الشهداء، ومشتة المرجة ببلدية عين كرشة.

وفي ولاية باتنة، تم إخماد ثلاثة حرائق نهائيًا مسّت محاصيل زراعية بمناطق مشتة الحبارة ومشتة السدرة ببلدية زانة البيضاء، وتاقلموت ببلدية فم الطوب.

وفي بسكرة، أخمدت مصالح الحماية المدنية نهائيًا حريق نخيل بمنطقة الزاوية ببلدية أوماش.

وبولاية تيارت، تم إخماد حريق محاصيل زراعية نهائيًا بمنطقة الفرعة 01 ببلدية قصر الشلالة.

أما بولاية الجلفة، فقد تم إخماد حريق أشجار مثمرة نهائيًا بمنطقة فيض الحوليات ببلدية مسعد، فيما وضِعَ حريق محاصيل زراعية بمنطقة طسطارة ببلدية دار الشيوخ تحت الحراسة.

وفي ولاية سيدي بلعباس، لا تزال عملية إخماد حريق محاصيل زراعية متواصلة بقرية المحاديد ببلدية زروالة.

وبولاية قالمة، تم إخماد حريق محاصيل زراعية نهائيًا بطريق بن عرعار ببلدية عين مخلوف.

كما تم بولاية المدية إخماد حريقين نهائيًا، شبّا في محاصيل زراعية، بكل من سكومة ببلدية الشهبونية، وصدارة ببلدية بوغزول.

وفي ولاية وهران، تم إخماد حريق محاصيل زراعية نهائيًا بمنطقة سيدي بختي ببلدية بوتليليس.

وبولاية عين تموشنت، تم إخماد حريق محاصيل زراعية نهائيًا بمزرعة محيمدة العربي بدوار سيدي ببلدية وادي الصباح.

وأخيرًا، تم بولاية المغير إخماد حريق نخيل نهائيًا بالمنطقة الفلاحية دندوقة ببلدية المغير.