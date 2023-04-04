حماية مسيري المؤسسات المالية وأعوان بنك الجزائر.. وزير المالية يوضح

قال وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة المصرفية في الوحيدة المخولة بإصدار القرارات في إطار حماية مسيري المؤسسات المالية.

كما أوضح، وزير المالية، أن هذا يسمح بتأمين المسيرين أثناء ممارسة مهامهم المصرفية.

وعن أعوان بنك الجزائر، أكد الوزير، أنهم يستفيدون من الحماية القانونية إلا في حالة الغش أو الخطأ الجسيم.

وقال فايد، إن العملات الرقمية للبنك المركزي، تتميز بنفس خصائص العملة النقدية . مشيرا إلى أن البنوك المركزية هي مؤسسات مستقلة.

في حين، أوضح، وزير المالية، أن محافظ البنك لا يؤدي القسم لأنه لا يمارس مهمة قضائية. ودوره هو المجال الاقتصادي ولذلك لا يشترط أداء القسم.

سنستكمل برامج الإصلاحات التي باشرت بها الوزارة

وأكد لعزيز فايد، خلال استلامه مهامه على رأس وزارة المالية، على حرصه التام العمل بجدية ومثابرة من أجل متابعة واستكمال برامج الاصلاحات التي باشرت بها الوزارة.

وشكر الوزير الجديد، في كلمة له بهذه المناسبة، رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه.

مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده ويعمل بتفاني على تحقيق الأهداف المسطرة الرامية إلى تطوير وعصرنة المالية العمومية. من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف الوزير الجديد، أنه يدرك التحديات التي تواجه البلاد والاقتصاد الوطني. ومصمم على التصدي لهذه التحديات بالتعاون مع إطارات وزارة المالية. ومواصلة العمل على التطبيق الفعال لبرنامح الحكومة.

كما شكر لعزيز فايد، إبراهيم جمال كسالي على كل ما قدمه للقطاع والجهود الذي بذلها متمنيا له التوفيق.

وشدد الوزير الجديد في الأخير، على حرصه التام للتعاون والتنسيق مع جميع القطاعات. والعمل بجدية ومثابرة لمتابعة برامج الاصلاحات الهيكيلية التي باشرت فيها الوزارة على غرار الاصلاح الميزانياتي الجبائي والمالي.