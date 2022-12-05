قناة النهار حماية وحراسة الممتلكات الثقافية من أعمال التخريب.. من المسؤول ! بقلم النهار أونلاين نشر في 05 ديسمبر 2022 - 16:07 شارك غرِّد أرسل 50 0 حماية وحراسة الممتلكات الثقافية من أعمال التخريب.. من المسؤول ! إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/bKHn1 اقرأ أيضا حجز 5.5 كلغ من الهيروين والكوكايين وتوقيف 7 أشخاص 6 منهم أفارقة يقيمون بطريقة غير شرعية قناة النهار 15 نوفمبر والي وهران يهدي 20 عمرة للطلبة المتفوقين في الجامعات الجزائرية 10 منهم تفوقوا بمسابقة حفظ كتاب الله قناة النهار 26 نوفمبر طالع هابط: شاهد كيف يدرس أبنائنا في مدرسة إبتدائية بولاية الأغواط قلبك يوجعك قناة النهار 20 نوفمبر "طالع هابط: الشيخ النوي.. حي "الڨرڨور" بالطارف.. "شويا شتاء تفـضـ ـح سياسة البريكولاج قناة النهار 04 ديسمبر "الوالي المنتدب لمقاطعة دار البيضاء: "سنتخذ الاجراءات اللازمة قناة النهار 28 نوفمبر تواصل زيارة وفد من المنتخبين المحليين الفرنسيين بالعاصمة قناة النهار 25 نوفمبر بلماضي : بن عيادة مصاب ماندريا وحماش غادرا التربص لانشغالاتهما مع أنديتهم قناة النهار 18 نوفمبر دلال خير: شابة في ربيع العمر أرهقها المرض وأصبحت تبدو أكبر من عمرها بكثير قناة النهار 18 نوفمبر صريح جدا: مراقبة الوزن وإتباع الحميات الغذائية.. خارج إهتمامات الجزائريين ! قناة النهار 29 نوفمبر نساء تخترن العمل في معاصر الزيتون لتوفير دخل لهن ولعائلتهن قناة النهار 20 نوفمبر