حماية المستهلك تحذر.. البيع عبر صفحات الفيسبوك

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce عبر منشور لها من البيع عبر صفحات الفيسبوك.

وكتبت حماية المستهلك عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك البيع عبر صفحات الفيسبوك.. حذرنا و نصحنا ولكن للأسف.

وأوضحت حماية المستهلك انه ما يزال ضحايا التسوق الالكتروني يتواصلون معنا لتقديم شكاوي حول اقتناء سلع لا تشبه ما يتم الترويج له بتاتا. مؤكدة ان الادهى والأمر أن البائع يفرض عليهم أحيانا شروطا تجعلهم في موقع ضعف، وحتى شروط مخالفة للقانون المعمول به.

حيث يتم إلزام الزبون “الضحية” بدفع نصف المبلغ قبل استلام المنتوج والنصف الاخر حين استلام الطرد، أو أحيانا المبلغ كله. وبعده يقطع عليه صاحب الصفحة المكالمات اويضعه في قائمة غير المرغوب فيهم 🚫 ويتضرر المستهلك بالتكليحة أكثر من تضرره بضياع المال.

وفي ختام المنشور نصحت حماية المستهلك لا تدفعوا فلسا واحدا قبل استلام السلعة وتفحصها حتى تتأكدوا أنها مطابقة لطلبيتكم.