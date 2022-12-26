حماية المستهلك تحذر من شراء هذا النوع من السيارات لهذا السبب

نشر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلكapoce مصطفى زبدي منشورا تحذيريا عبر حسابه على الفيسبوك للراغبين في شراء هذا النوع من السيارات من الشرق الاوسط.

وحذر مصطفى زبدي عبر منشوره الراغبين في شراء سيارة من نوع سوزوكي من نوع “سويفت” Suzuki “Swift” من مصدر الشرق الاوسط. وذلك حتى يقع اي احد في عملية نصب اوإحتيال.

وأكد رئيس حماية المستهلك على ضرورة التأكد من هوية البائع من خلال بطاقة التعريف حين عملية الاكتتاب بالبلدية. وأيضا من ان إسمه فعلا بالوثائق.

وإختتم زبدي منشوره متأسفا قائلا: “بلغنا وللأسف عملية تلاعب تفطنت لها المصالح المعنية .”