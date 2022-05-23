حماية المستهلك تحذر من شراء هذه الأحذية

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك المتعاملين التجاريين الذي يستغلون ما يسمى “الجمعة السوداء” Black friday” لتغليط المستهلك الجزائري.

ووجهت المنظمة تحذيرات للمحلات والمتعاملين التجاريين من إستغلال ” Black friday” ” لتغليط المستهلك الجزائري بترويج عروض وتخفيضات وهمية. كما تهدف هذه الترويجات المزيفة إلى إستقطاب الزبائن وتحقيق أكبر نسبة من المبيعات وبالتالي خداع المواطن.

كما أكدت المنظمة أنها ستتابع بإهتمام بالغ المحلات التجارية، لن تتوانى في فضح كل ترويج زائف مع متابعة المتعامل إداريا وقضائيا.

وبالمقابل نصحت ذات المنظمة، المستهلك بالتأكد من هذه الترويجات من خلال مقارنة الأسعار والحصول على وصل البيع. حتى اذا ما ثبتت المخالفة لاحقا يمكن متابعة الغشاش.

الـ”Black Friday” الجمعة السوداء هو حدث سنوي تطلقه المحلات التجارية نهاية شهر نوفمبر من كل عام. وينتظره عشاق التسوق للتخفيضات الهائلة والخصومات.

وفي الجزائر إنطلق الـ”Black Friday”، يوم الجمعة 5 نوفمبر. كما أنه سيستمر طيلة أيام الأسبوع وليس كل يوم جمعة فقط، حسب ما كشف عنه مدير الإتصال بمجموعة “جوميا” عبد السلام بن زيتوني.

وكشف بن زيتوني لقناة “النهار“، أن خلال الـ”Black Friday” للسنة الماضية شهد الموقع الإلكتروني لـ”جوميا” 113 مليون زيارة. كما تم شحن 3.8 مليون طلبية للزبائن.

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