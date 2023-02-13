حماية المستهلك تدعو إلى تفعيل المادة الخامسة .. ووضع أسعار مرجعية مع تسقيف هامش الربح

دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce إلى تفعيل المادة المادة الخامسة المتعلقة بالمنافسة نظرا لما يشهده سوق الخضر والفواكه.

وأوضحت حماية المستهلك في منشورها عبر حسابها الرسمي في الفيسبوك انه لا بد من وضع أسعار مرجعية مع تسقيف هامش الربح للحدّ من جميع الإختلالات الموجودة بالسوق. وهذا قبل تفاقمها وانفلات الاسعار أكثر مما هي عليه الآن. يضيف المنشور.

وجاء مطلب تفعيل المادة الخامسة المتعلقة بالمنافسة نظرا لما يشهده مؤخرا سوق الخضر والفواكه من إضطرابات مست سلعا ضرورية ذات الاستهلاك الواسع. الامر الذي مس القدرة الشرائية في إشباع بعض الحاجيات. نتيجة جشع غير مسبوق لأشباه التجار رغم وفرة المنتوج وتنوعه.

كما أكد حماية المستهلك إستعدادها الكامل للمساهمة في خارطة الطريق لوصول المبتغى المنشود في تطبيق المادة الخامسة من قانون المنافسة.

وجاء نص المنشور كمايلي:

“نظرا لما يشهده مؤخرا سوق المنتوجات الفلاحية، خاصة منها الخضر و الفواكه من إضطرابات مست سلعا ضرورية ذات الاستهلاك الواسع و أثرت على القدرة الشرائية في إشباع بعض الحاجيات، نتيجة جشع غير مسبوق لأشباه التجار رغم وفرة المنتوج و تنوعه ، فإن المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك تدعو الى تفعيل المادة الخامسة من أمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 و المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم بالقانون رقم 10-05 (مؤرخ في 15 غشت سنة 2010)،

إن وضع أسعار مرجعية مع تسقيف هامش الربح بمثابة السبيل المختصر لوضع حدّ لجميع الإختلالات الموجودة بالسوق ، قبل تفاقمها و انفلات الاسعار أكثر مما هي عليه الآن.

و المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك على أتم الاستعداد للمساهمة في خارطة الطريق لوصول المبتغى المنشود في تطبيق المادة الخامسة من قانون المنافسة.”