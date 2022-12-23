حماية المستهلك: هذه هي الطريقة الصحيحة والصحية لتجميد اللحوم

نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce عبر حسابها على الفيسبوك منشورا توعويا لكيفية تجميد اللحوم لاستهلاكها لاحقا.

وأوضحت حماية المستهلك عبر ذات المنشور ان تجميد اللحوم لاستهلاكها لاحقا يختلف تمامًا عن تجميد الخضروات والفاكهة وغيرها من المواد الغذائية الأخرى.

ووضعت حماية المستهلك عدد من الخطوات يجب تتبعها من اجل تجميد اللحوم بطريقة صحيحة وصحية نتعرف عليها:

واكد حماية المستهلك على عدم غسل اللحوم النيئة قبل تجميدها، فهذا الأمر يجعل المحتوى المائي فيها عاليًا. وهذا الامر يزيد من احتمالية تكاثر البكتيريا فيها، لذا يفضل غسلها قبل الطهي مباشرةً

كما نصحت حماية المستهلك بإزالة الدهون من اللحوم قبل تجميدها. مع تقسيم اللحم بعد تقطيعه في أكياس حفظ خاصة بالتجميد حسب الحاجة وتفادي تجميدها قطع كبيرة. وهذا لأن تجميد اللحوم كقطعة واحدة يعرض اللحم للفك. وأيضا إعادة التجميد في حالة استخدام كمية صغيرة منه.

وبجب عدم فك تجميد اللحوم ثم إعادة تجميدها مرة أخرىفهذا يقلل من جودتها ويغير طعمها يضيف المنشور.

وفي الاخير ذكرت حماية المستهلك بأن مدة تجميد اللحوم النيئة قد يصل إلى 6 أشهر.