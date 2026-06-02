حماية مدنية: إخماد 11 حريقاً عبر عدة ولايات

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية، مساء اليوم الثلاثاء، بيانًا توضح فيه الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي عبر عدة ولايات من الوطن.

وأوضح بيان للحماية المدنية، عبر صفحتها على فيسبوك، أن عدة حرائق غابات، أدغال وأحراش اندلعت عبر عدة ولايات من الوطن.

ووفقًا للإحصائيات العامة المسجلة من قبل المديرية ذاتها، فإن إجمالي عدد الحرائق المسجلة بلغ 17 حريقًا تم إخماد 11 منها نهائيًا. في حين لا تزال العمليات الجارية على 5 حرائق، بينما تم وضع حريق تحت الحراسة بعد إخماده.

وسجلت ولاية ورڨلة حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى محيط سعيد عتبة، وعملية الحراسة متواصلة.

وبولاية ڨالمة تم تسجيل حريق محاصيل زراعية بقرية بلطة بلدية تاملوكة، وببلدية هيليوبوليس، وتم إخمادهما نهائيًا.

وشهدت ولاية مستغانم حريق محاصيل زراعية بمدخل بلدية عين بودينار، تم إخماده نهائيًا. بينما سجلت بلدية سور حريق محاصيل زراعية بقرية حشاشطة، وتبقى عملية الإخماد متواصلة.

وبولاية المسيلة، سجِّل حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى الشيحة المصمودي بلدية جبل أمساعد، وتم إخماده نهائيًا.

وعرفت ولاية بسكرة حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى الحزيمة بلدية الوطاية، تم إخماده نهائيًا.

بولاية غليزان سجلت الحماية المدنية حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى دوار الطوايطية منطقة أولاد بوعلي بلدية بن داود، وبدوار بروبة منطقة السمار بلدية القلعة.

واندلع بولاية تيزي وزو حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى لي بوباكور بلدية ذراع بن خدة، تم إخماده نهائيًا.

وشهدت ولاية وهران حريق محاصيل زراعية في بوتليليس، وعملية الإخماد لا نزال متواصلة.

أما بولاية المدية فسجلت مصالح الحماية المدنية حريق محاصيل زراعية بالمدخل الشمالي لبلدية شنيقل، تم إخماده نهائيًا. وبالمكان المسمى حاسي بوحفص بلدية الشهبونية، وخروبي بلدية أم الجليل، التي تبقى عملية الإخماد بهما متواصلة.

وسجِّل بولاية ميلة حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى مشتة بوغرداين بلدية أعميرة آراس، تم إخماده نهائيًا.

وبولاية تيارت، شهدت بلدية بوقارة حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مزرعة مركان منصور، وتم إخماده نهائيًا.

وتمكنت الحماية المدنية بولاية عين تموشنت من إخماد حريق محاصيل زراعية نهائيًا، بالمكان المسمى دوار آل بلحضري بلدية وادي الصباح.