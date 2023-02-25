حماية المستهلك تحذر من هذه الديكورات المنزلية

نشرت منظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce عبر حسابها الرسمي في الفيسبوك منشور تحذر من خلاله نوع من الديكورات المنزلية.

وإعتبرت حماية المستهلك في ذات المنشور الذي أرفقته بصورة توضيحة أن إستخدام الأجر في السقف وتثبيته بإستعمال الجبس خطرا.

وأضافت حماية المستهلك أن هذا النوع من “الديكور مع مرور الوقت وتعرض السقف للرطوبة يفقد الجبس قوته وتسقط حبات الآجر”.

واكدت حماية المستهلك ان “هنا يكمن الخطر.. فلا قدر الله قد يسقط على أفراد العائلة” .