حماية المستهلك: جديد دفتر الشروط لوكلاء السيارات

نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك APOCE منشور عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك يكشف تسريبات دفتر الشروط الجديد لوكلاء السيارات.

وحسب حماية المستهلك يسمح لاي شخص طبيعي شراء سيارة جديدة واحد كل 5 سنوات عبر الوكلاء أوموزعيهم المعتمدين.

كتبت حماية المستهلك أنه “بإمكان كل شخص طبيعي شراء سيارة جديدة واحدة فقط كل 5 سنوات من جميع الوكلاء أوموزعيهم المعتمدين.”

وكان رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي نشر عبر حسابه في الفيسبوك “بإمكان كل شخص طبيعي شراء سيارة جديدة واحدة فقط كل 5 سنوات من جميع الوكلاء أوموزعيهم المعتمدين.”

كان بتاريخ 09 اكتوبر 2022 امر رئيس الجمهورية خلال الإجتماع الإستثنائي لمجلس الوزراء. إلى فتح المجال امام المواطنين لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات. بإمكاناتهم المادية ولحاتجياتهم الخاصة وليس لأغراض تجارية.

وخلال ذات الإجتماع أمر الرئيس تبون بفسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لإستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر. بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال. بالإضافة إلى تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، للحسم فيه، قبل نهاية السنة.