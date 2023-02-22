حماية لصحة المستهلك: حجز أكثر من 8 قناطير من اللحوم الفاسدة بمعسكر 

في إطار الجهود المبذولة و حماية لصحة المستهلك تمكنت عناصر الأمن الحضري السادس بأمن ولاية معسكر من توقيف شخص. وحجز كمية من اللحوم البيضاء الحمراء غير صالحة للاستهلاك البشري.

جاءت هاته العملية بناءا على معلومات واردة لعناصر الأمن حول إستغلال مسكن هذا الأخير للذبح غير الشرعي. وعليه بالتنسيق مع العدالة تم تفتيش المسكن وضبط بمرآبه على غرفة تبريد بها كمية من اللحوم الحمراء مجهولة المصدر قدرت إجمالا بـ580 كلغ.

بالإضافة إلى حجز اكثر من 3 قناطير من اللحوم البيضاء و الحمراء غير صالحة للاستهلاك البشري في عملية اخرى خلال خرجة ميدانية لمراقبة الانشطة التجارية بكل من داىرة تيغنيف، البرج،غريس ومدينة معسكر .

بالتنسيق مع المصالح المختصة تم إتلاف هذه الكمية المحجوزة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع تحرير إجراء قضائي ضد المخالف ووضعه تحت تصرف العدالة .