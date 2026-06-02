حماية مدنية: اندلاع 33 حريقًا بعدة ولايات

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية، سهرة اليوم على الساعة 22:00، الحالة العامة لحرائق المحاصيل الزراعية والأشجار.

وأوضح بيان للحماية المدنية، عبر صفحتها على فيسبوك، أن عدة حرائق غابات، أدغال وأحراش اندلعت عبر عدة ولايات من الوطن.

ووفقًا للإحصائيات العامة المسجلة، فإن إجمالي الحرائق التي اندلعت اليوم إلى غاية الساعة العاشرة ليلا، بلغ 33 حريقًا تم إخماد 32 منها نهائيًا. في حين لا تزال العمليات جارية على حريق واحد.

وسجلت ولاية أدرار حريق نخيل بالمكان المسمى مشتلة محافظة الغابات بلدية أدرار، ولا تزال عملية الإخماد متواصلة. كما سجلت حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مستثمرة مولاي عبد الله أم الغيث بلدية فنوغيل، وتم إخماده نهائيًا.

وشهدت ولاية عين تموشنت حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى شعبة اللحم مخرج بلدية المالح ،وتم إخماده نهائيًا.