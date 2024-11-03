حمبلي: رقمنة السجل الوطني للفلاحة 100 بالمائة

كشف رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، بأن عملية رقمنة السجل الوطني للفلاحة وصلت إلى نسبة 100 بالمائة.

وذكر حمبلي، في تصريح على هامش مراسم إنطلاق الصالون الوطني الثاني للعتاد والمواد الفلاحية وتربية الحيوانات والصناعات التحويلية و التبريد. بأن عملية رقمنة السجل الوطني للفلاحة المجسدة من طرف الغرفة الوطنية للفلاحة وصلت إلى نسبة 100 بالمائة. مؤكدا بأن هذه العملية التي انطلقت في مطلع السنة الماضية هي مكتملة الآن.

وأشار ذات المسؤول، إلى أن عملية رقمنة السجل الفلاحي مكنت من إصدار بطاقات رقمية للفلاحين عبر كامل ولايات الوطن الـ 58. حيث تمكن من عصرنة قطاع الفلاحة ببلادنا و تدقيق العدد الحقيقي للفلاحين المنخرطين بالغرف الولائية للفلاحة.

ومن جهته، أعرب حمبلي عن إعتزام غرفته قريبا إعادة تفعيل وتطوير البوابة الإلكترونية للغرفة الوطنية للفلاحة المسماة غرفتي. من خلال إدراج بها معلومات جديدة تخص القدرات الفلاحية بكل ولاية و كذا فتح نافذة إلكترونية خاصة بانشغالات واقتراحات الفلاحين الرامية إلى تطوير القطاع الفلاحي ببلادنا.

كما أعلن عن برمجة تنظيم الغرفة المذكورة للطبعة الثانية للصالون الدولي للتمور ابتداء من الـ21 نوفمبر الجاري بالجزائر العاصمة.