حمبلي.. هدف رفع إنتاج القمح إلى 30 قنطار/هكتار “قابل للتحقيق”

أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، أن هدف رفع إنتاج القمح إلى 30 قنطار في الهكتار، “قابل للتحقيق”.

كما عبر حمبلي، في تصريح لـ “وأج”، عن “ارتياحه للاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية لقطاع الفلاحة”. وهو “ما دفعه إلى رفع تحدي تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الإستراتيجية خصوصا الحبوب التي تعتبر المادة الأكثر استهلاكا في الجزائر”. لافتا إلى أن التقلبات التي يشهدها السوق الدولي للحبوب زادت من أهمية هذا التحدي.

وأشار المسؤول إلى أن تحديد الرئيس تبون لهدف إنتاج 30 قنطار/هكتار جاء بناء على معطيات صحيحة. خصوصا بعد تجاوز بعض الولايات الشرقية لهذا المعدل خلال حملة الحصاد والدرس السنة الماضية وأيضا بعد تساقط الأمطار التي “تبشر بالخير”.

وقال رئيس الغرفة، إن تحقيق هذا الهدف يتطلب القيام بجهود ميدانية من خلال احترام المسار التقني لإنتاج الحبوب. وتوفير الإمكانيات على غرار العتاد، الذي “أصبح متوفرا بفضل قرار السماح باستيراد العتاد الفلاحي المجدد”.

أما بالنسبة للأسمدة والبذور، فشدد حمبلي على ضرورة أن تكون ذات جودة حتى ترتفع مردودية الإنتاج في الهكتار إلى 30 قنطار “ويمكن أن تفوق ذلك”. منوها هنا بقرار فتح نقاط لتوزيع وتسويق الأسمدة ومواد الصحة النباتية تابعة لمؤسسة أسميدال على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة. ما سيسمح بتقريب نقاط البيع من الفلاحين وربح الوقت وتخفيض تكلفة الإنتاج.

وفيما يخص اعتماد الفلاحين على الأسمدة الفوسفاتية المستوردة، لاحظ رئيس الغرفة أنها تبقى “باهظة الثمن”. فرغم النتائج الجيدة التي أعطتها في السنوات الأخيرة، لا بد، يضيف، من تحسين نوعية الأسمدة الفوسفاتية المحلية. على غرار الأسمدة الأزوتية التي تتميز بجودة عالية والتي رفعت الدولة نسبة دعمها بـ50 بالمائة، “ما جعلها في متناول جميع الفلاحين”.

تسهيل حصول الفلاحين على القروض .. أهم المقترحات

وكشف المسؤول، عن رفع الغرفة لجملة من المقترحات إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تهدف إلى تحسين التكوين في القطاع الفلاحي. بما يضمن زيادة عدة التقنيين والمهندسين لمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع. مؤكدا في هذا الإطار على “أهمية العودة إلى التكوين القاعدي”.

من بين المقترحات التي قدمتها الغرفة في سبيل زيادة الإنتاج الفلاحي، تلك المتعلقة بتطوير القطاع البنكي. لتسهيل حصول الفلاحين على القروض. وخصوصا تمكين صغار الفلاحين من قروض بنكية مسقفة أو الذهاب إلى قرض تعاضدي.