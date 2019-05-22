حمدادوش: “لا يوجد أيُّ انتقال ديمقراطي إلا بالتفاوض “

قال القيادي بحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد أي انتقال ديمقراطي ، وأي حل لأي أزمة سياسية إلا بالتفاوض والحوار.

وأورد في منشور على صفحته بفيسبوك، أن الجيش رد بصراحة أنه لن يكون طرفًا مباشرًا في أيِّ حوار، مؤكدا أن الحركة تتفهم تعفّف الجيش أيِّ سلوك أو إجراء يُشتمّ منه رائحة التدخل السياسي المباشر.

وأشار أنه لا يوجد أيّ حلّ لأيّ أزمة سياسية إلا بالحوار، كما لا يوجد أيّ انتقال ديمقراطي إلا بالتفاوض حسب ميزان القوة الجديد.

وأفاد أنه من أكثر المبادرات الواقعية والمعتدلة، والتي تجمع بين الحلّ الدستوري المؤسساتي والحلّ السياسي الشعبي، هو رؤية حركة مجتمع السلم، والتي ترفع الحرج عن الجميع، وهي التوافق على شخصية وطنية توافقية مقبولة لدى الحراك الشعبي.

والتي تباشر الحوار مع المؤسسة العسكرية من جهة، وتقود المشاورات السياسية مع الطبقة السياسية وممثلي الحراك الشعبي والمجتمع المدني من جهةٍ أخرى.

