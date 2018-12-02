حمدادوش: لسنا ضد العلاقات الجزائرية-السعودية لكن توقيت الزيارة غير مناسب

قال النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، اليوم الأحد، إن حمس ليست ضد العلاقات الجزائرية السعودية ، لكن توقيت زيارة ولي العهد غير مناسب.

وبرر حمدادوش في تصريح للنهار ، رأيه، بالقول إن المملكة السعودية عامة، وشخص ولي العهد محمد بن سلمان خاصة، يعيشان على وقع، قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

حيث أسالت قضية الصحفي السعودي المغدور به الكثير من الحبر ، وتحدث عنها الكثير، حتى أنها أخدت بعدا سياسيا عالميا.

وأورد أن المملكة تعيش ظرفا دبلوماسيا خاصا، ليس بسبب هذه القضية فقط، بل تعداه إلى إضرار السلوك السعودي بمصالح الدول العربية والإسلامية، تحت الإملاءات الأمريكية.

ناهيك عن الحروب الإقتصادية، ممثلة في التلاعب بـأسعار النفط، والجرائم المرتكبة في اليمن ضد أطفال وأبرياء.

ودعا بهذا الخصوص الدبلوماسية الجزائرية إلى التعامل بذكاء وروية مع الزيارة، وتغليب مصلحة الوطن على كافة الأصعد، خلال المحادثات.